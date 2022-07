Pubblicità

Giornaleditalia : Tumori: guariti per legge, Ddl Italia su diritto a oblio 'fa scuola' in Ue - Veruska89835965 : Purtroppo aumentano morti per infarto,'malori' e tornano tumori,che erano guariti o silenti da anni,anche tra perso… - coppoladi1 : C'è una nuova patologia: l’esplosione di tumori guariti che ritornano dopo 10, 15, 20 anni. Cosa sarà mai che li… - MSator : RT @crisimeone: C’e’ una nuova patologia: l’esplosione di tumori guariti che ritornano dopo 10, 15, 20…. Che sara’ mai che li ha risveglia… - melannas : RT @crisimeone: C’e’ una nuova patologia: l’esplosione di tumori guariti che ritornano dopo 10, 15, 20…. Che sara’ mai che li ha risveglia… -

Tiscali Notizie

I dimessi e isono invece 33.632. In rialzo sia gli ingressi in terapia intensiva (+11) sia ...degli ultimi due anni - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow MALATTIE IN AUMENTOe ...In particolare, hanno sottolineato gli specialisti, 7 pazienti su 10 colpiti dadel sangue sono vivi a 10 anni dalla diagnosi o possono essere considerati. La leucemia linfatica ... Tumori: guariti per legge, Ddl Italia su diritto a oblio 'fa scuola' in Ue Milano, 1 lug. (Adnkronos Salute) - Oltre 3,6 milioni è il numero di persone che in Italia vivono dopo una diagnosi di tumore.Oltre 3,6 milioni è il numero “rassicurante” di persone che in Italia vivono dopo una diagnosi di tumore. Sensibilmente migliorata anche la probabilità di guarigione definitiva dalla ...