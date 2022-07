Tour de France 2022, classifiche aggiornate dopo seconda tappa: van Aert nuova maglia gialla (Di sabato 2 luglio 2022) Le classifiche del Tour de France 2022 aggiornate dopo la seconda tappa, la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri. Giornata segnata dalla grande attesa per il “The Great Belt”, il lunghissimo ponte che caratterizza la tappa, e che anche stavolta ha impegnato moltissimo i corridori per il fortissimo vento. Wout van Aert, grazie all’abbuono, scalza Yves LampAert e si prende la maglia gialla, mentre Magnus Cort Nielsen fa tutti suoi i GPM, aggiudicandosi quella a pois. Di seguito le classifiche aggiornate di maglia gialla, a pois, verde e bianca della Grande Boucle. ORDINE DI ARRIVO ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Ledeldela, la Roskilde-Nyborg di 202,2 chilometri. Giornata segnata dalla grande attesa per il “The Great Belt”, il lunghissimo ponte che caratterizza la, e che anche stavolta ha impegnato moltissimo i corridori per il fortissimo vento. Wout van, grazie all’abbuono, scalza Yves Lampe si prende la, mentre Magnus Cort Nielsen fa tutti suoi i GPM, aggiudicandosi quella a pois. Di seguito ledi, a pois, verde e bianca della Grande Boucle. ORDINE DI ARRIVO ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Che volata ragazzi! ?? #TDF2022 | #EurosportCICLISMO - sportli26181512 : Tour de France, Jakobsen vince la tappa di Nyborg: Van Aert in maglia gialla: Fabio Jakobsen (Quick-Step) ha trionf… - ingriddiamond : RT @RaiSport: ?? #Jakobsen vince in volata la seconda tappa del #TourDeFrance. Wout #VanAert nuova maglia gialla Rivedi l'arrivo ?? https://t… - tvdellosport : A JAKOBSEN LA 2ª TAPPA???? Fabio Jakobsen vince in volata la seconda tappa del Tour de France???? Van Aerts, secondo a… - sportface2016 : #TDF2022, le classifiche aggiornate delle maglie: #VanAert nuova maglia gialla -