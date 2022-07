Sonia Bruganelli fa marcia indietro: “La scelta peggiore”, bufera sul GF Vip (Di sabato 2 luglio 2022) Sonia Bruganelli ci ripensa e fa un dietrofront pazzesco. Scoppia la polemica dopo l’annuncio ufficiale del GF Vip. Sonia Bruganelli, opinionista al GF Vip (Mediasetplay screenshot)Nelle ultime ore Sonia Bruganelli ha spiazzato tutti con l’annuncio ufficiale sul GF Vip. Vediamo insieme che cosa è successo e le reazioni del pubblico. Sonia Bruganelli è l’ex opinionista del Grande Fratello Vip che aveva accanto Adriana Volpe. Alfonso Signorini aveva scommesso su di loro e le aveva fortemente volute al suo fianco. I siparietti creati dalle due donne finte o vere rivali (non lo sapremo mai) sono stati indimenticabili. Quando il reality si è concluso Adriana non è stata riconfermata sulla poltrona e Sonia aveva dichiarato le seguenti ... Leggi su specialmag (Di sabato 2 luglio 2022)ci ripensa e fa un dietrofront pazzesco. Scoppia la polemica dopo l’annuncio ufficiale del GF Vip., opinionista al GF Vip (Mediasetplay screenshot)Nelle ultime oreha spiazzato tutti con l’annuncio ufficiale sul GF Vip. Vediamo insieme che cosa è successo e le reazioni del pubblico.è l’ex opinionista del Grande Fratello Vip che aveva accanto Adriana Volpe. Alfonso Signorini aveva scommesso su di loro e le aveva fortemente volute al suo fianco. I siparietti creati dalle due donne finte o vere rivali (non lo sapremo mai) sono stati indimenticabili. Quando il reality si è concluso Adriana non è stata riconfermata sulla poltrona eaveva dichiarato le seguenti ...

