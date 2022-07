Sempre sopra le righe, in campo e fuori. Gazza, enorme talento sprecato (Di sabato 2 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 2 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Gascoigne Sempre sopra le righe, in campo e fuori. Gazza, enorme talento sprecato #Sportweek - DavideDavidec : @marco_fanton @chiadegli Cosa significa che il nemico è sempre sopra? Chi è concretamente? Si, una generazione che… - F4IRYJENSOOO : l'amore veramente sopra il normale che provo per jennie, quelle guanciotte e il suo sorrisone per me tutto, vederla… - marcellorizzo58 : @Il_Billa È sempre acuto, intelligente e mai sopra le righe. Una persona seria come poche - umoridifettosi : come se l'aveste mai letto lmao ci cagate sopra sempre -