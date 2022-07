Paolo Nutini pubblica il disco Last Night In The Bittersweet (Di sabato 2 luglio 2022) Paolo Nutini pubblica il suo nuovo e quarto album in studio dal titolo Last Night In The Bittersweet e lo presenterà con un tour che farà tappa in Italia nei prossimi giorni A otto anni dal suo ultimo lavoro in studio, Paolo Nutini pubblica il suo nuovo e quarto album in studio dal titolo Last Night In The Bittersweet disponibile su etichetta Atlantic Records. Nutini sarà impegnato questa estate in un tour che lo vedrà protagonista come headliner in Festival come il Festival TRNSMT e Victorious e di due grandi show all’aperto a Bristol e Belfast (Nutini ha inoltre partecipato al grande show di Liam Gallagher al Knebworth Park). Il Tour farà tappa anche ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 2 luglio 2022)il suo nuovo e quarto album in studio dal titoloIn Thee lo presenterà con un tour che farà tappa in Italia nei prossimi giorni A otto anni dal suo ultimo lavoro in studio,il suo nuovo e quarto album in studio dal titoloIn Thedisponibile su etichetta Atlantic Records.sarà impegnato questa estate in un tour che lo vedrà protagonista come headliner in Festival come il Festival TRNSMT e Victorious e di due grandi show all’aperto a Bristol e Belfast (ha inoltre partecipato al grande show di Liam Gallagher al Knebworth Park). Il Tour farà tappa anche ...

Pubblicità

piulietta : i sentimenti romantici che ho per quest'uomo...... l'Artista spiace per i non Paolo Nutini - trackwanderer : Acid Eyes Paolo Nutini - MaryMar68274499 : RT @ZNEmusic: ???? Paolo Nutini. Radio live. - ZNEmusic : ???? Paolo Nutini. Radio live. - WNRM : Paolo Nutini @PaoloNutini - Acid Eyes -