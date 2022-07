Mkhitaryan: "Ho dato tutto per la Roma'. Arriva la risposta del club (Di sabato 2 luglio 2022) Roma - Henrikh Mkhitaryan saluta e ringrazia i tifosi della Roma . Il centrocampista da svincolato ha deciso di firmare per l'Inter, riufiutando la proposta del club capitolino: "Cari giallorossi, la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022)- Henrikhsaluta e ringrazia i tifosi della. Il centrocampista da svincolato ha deciso di firmare per l'Inter, riufiutando la proposta delcapitolino: "Cari giallorossi, la ...

Pubblicità

napolista : #Mkhitaryan: «Avevo un obiettivo: far vincere questo club e i tifosi. L’abbiamo raggiunto a Tirana» Il saluto alla… - infoitsport : Calcio: Mkhitaryan saluta Roma 'Club unico, ho dato tutto me stesso' - MartinezOnny : @AlfredoPedulla Benvenuto nella grande famiglia nerazzurra da cui nessuno vuole andare via a differenza di altri cl… - sportli26181512 : #Mkhitaryan ufficiale all'Inter: “Ricordando #Djorkaeff”: La società nerazzurra ha dato il benvenuto all'ex Roma, c… - BandieraInter : #Mkhitaryan saluta la #Roma: 'Grazie per tutto.' -