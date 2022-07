Meteo weekend: ennesima fiammata africana, con picchi di 40°C ed afa alle stelle (Di sabato 2 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’alta pressione africana continua ad irrobustirsi e il tempo nel weekend risulterà stabile su praticamente tutta Italia. All’interno della cupola anticiclonica si intensificherà l’afflusso rovente di matrice subtropicale che culminerà al Sud, sulle due isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con locali punte di 40°C ed oltre e afa alle stelle. Ci aspetta quindi un fine settimana rovente su molte regioni, con temperature un po’ meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso e in Val Padana si potranno toccare punte di 36°C. Meteo SABATO 02 LUGLIO. Giornata generalmente soleggiata, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche annuvolamento in prossimità dell’arco alpino e sull’Appennino ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’alta pressionecontinua ad irrobustirsi e il tempo nelrisulterà stabile su praticamente tutta Italia. All’interno della cupola anticiclonica si intensificherà l’afflusso rovente di matrice subtropicale che culminerà al Sud, sulle due isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con locali punte died oltre e afa. Ci aspetta quindi un fine settimana rovente su molte regioni, con temperature un po’ meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso e in Val Padana si potranno toccare punte di 36°C.SABATO 02 LUGLIO. Giornata generalmente soleggiata, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche annuvolamento in prossimità dell’arco alpino e sull’Appennino ...

