L’Inter cambia la difesa: Skriniar-De Vrij out. Bremer e Milenkovic i sostituti? (Di sabato 2 luglio 2022) Il punto sulla retroguardia nerazzurra L’Inter prepara la rivoluzione in difesa, con le situazioni di Milan Skriniar e Stefan de Vrij (entrambi in scadenza a giugno 2023) che restano le più delicate. Per quanto riguarda lo slovacco, il club nerazzurro ha resistito alle prime avance del PSG rispedendo al mittente quattro proposte di acquisto: la richiesta resta di 80 milioni cash e senza contropartite, ma a 70 milioni (magari con bonus) si può chiudere. Skriniar ha invece già trovato un’intesa di massima con i parigini per un quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus che potrebbe toccare quota 9. Gli arrivi in difesa saranno due (se non addirittura tre): molto dipende da quello che sarà il futuro di De Vrij. Al momento con l’ex Lazio non è in agenda alcun ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) Il punto sulla retroguardia nerazzurraprepara la rivoluzione in, con le situazioni di Milane Stefan de(entrambi in scadenza a giugno 2023) che restano le più delicate. Per quanto riguarda lo slovacco, il club nerazzurro ha resistito alle prime avance del PSG rispedendo al mittente quattro proposte di acquisto: la richiesta resta di 80 milioni cash e senza contropartite, ma a 70 milioni (magari con bonus) si può chiudere.ha invece già trovato un’intesa di massima con i parigini per un quinquennale da 7,7 milioni netti più bonus che potrebbe toccare quota 9. Gli arrivi insaranno due (se non addirittura tre): molto dipende da quello che sarà il futuro di De. Al momento con l’ex Lazio non è in agenda alcun ...

