Il caldo dà una tregua (si fa per dire): domani bollino rosso in 20 città, oggi erano 22 (Di sabato 2 luglio 2022) Il caldo dà tregua: si fa per dire. Già, perché se oggi sono 22 le città italiane da bollino rosso , domani saranno in diminuzione, ma lieve, anche troppo, perché saranno venti. Le città dove cioè il ... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Ildà: si fa per. Già, perché sesono 22 leitaliane dasaranno in diminuzione, ma lieve, anche troppo, perché saranno venti. Ledove cioè il ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Questa domenica è fondamentale il vostro voto! Chi ha votato Lega e Centrodestra avrà una sola possibilità di scelt… - GiovaQuez : Cruciani: 'Non capisco come una persona intelligente come l'onorevole Lezzi...' Una persona come?! Certe uscite non… - nuccia20 : RT @cresce_m: A tutti i turisti che con il ventaglio in mano fanno il giro delle città con i cavalli auguro il peggio. Sono serio e lo affe… - DS_Bass_ : Fa caldo quindi sono più cattivo del solito. Una chicca dal Conte in diretta IG:'In Puglia? In Puglia no, non ci so… - gipsy1966 : RT @Lucressio: La civilissima Firenze , il povero cavallo , stremato dalla fatica e dal caldo infernale si è accasciato al suolo . Ma voi t… -