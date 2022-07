I look più belli di Margot Robbie (Di sabato 2 luglio 2022) Margot Robbie è conosciuta in tutto il mondo come una perfetta Harley Quinn, ma oltre a ponytail e colori pop c’è di più: l’attrice ha recitato in tantissimi film di successo e a breve interpreterà una Barbie in carne ed ossa. Non è facile lasciarsi alle spalle un passato da eroina, eppure Margot Robbie ci sta riuscendo. La fama le è piombata tra le mani in tinta variopinta nel momento in cui ha accettato in interpretare Harley Quinn in Suicide Squad. Da quel momento, la fortuna ha bussato alla sua porta coinvolgendola in progetti del mondo dello spettacolo acclamati su larga scala. Classe 1990, ha mosso i primi passi nel mondo della soap opera con Neighbours, ma ha lasciato un segno con The Wolf of Wall Street. Poco dopo è entrata nel cast de La grande scommessa con un cameo ed è stata scelta come Jane in The Legend ... Leggi su velvetmag (Di sabato 2 luglio 2022)è conosciuta in tutto il mondo come una perfetta Harley Quinn, ma oltre a ponytail e colori pop c’è di più: l’attrice ha recitato in tantissimi film di successo e a breve interpreterà una Barbie in carne ed ossa. Non è facile lasciarsi alle spalle un passato da eroina, eppureci sta riuscendo. La fama le è piombata tra le mani in tinta variopinta nel momento in cui ha accettato in interpretare Harley Quinn in Suicide Squad. Da quel momento, la fortuna ha bussato alla sua porta coinvolgendola in progetti del mondo dello spettacolo acclamati su larga scala. Classe 1990, ha mosso i primi passi nel mondo della soap opera con Neighbours, ma ha lasciato un segno con The Wolf of Wall Street. Poco dopo è entrata nel cast de La grande scommessa con un cameo ed è stata scelta come Jane in The Legend ...

