Lewisha disputato una splendida qualifica concludendo, superato proprio al calare della bandiera a scacchi da Perez.in terza fila avrà al proprio fianco la McLaren - ...Il Re di Silverstone sa che dovrà abdicare e la cosa non gli va giù. Ilposto in griglia non può bastare adche, a casa sua, ha vinto 8 volte , ma con una W13 ancora in cerca di se stessa, non può andare oltre a quello che Ferrari e Red Bull lasciano agli ... Hamilton, quinto e deluso: "Strategia sbagliata, non sono felice" L’inglese si aspettava di essere in top tre con la pioggia e spera in una Safety Car in gara per poter strappare un risultato migliore a Silverstone ...SILVERSTONE - Lewis Hamilton non va oltre il quinto tempo in qualifica nella sua Silverstone, dietro a Charles Leclerc e Sergio Perez. La pista che lo ha visto scrivere pagine di storia oggi è agrodol ...