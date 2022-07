Governo, Renzi “Serve un patto per l’Italia” (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Rischia il Paese, non il Governo. Abbiamo inflazione, guerra, siccità, crisi energetica, carenza di materie prime e problemi legati al cibo. Serve un patto per l’Italia per i prossimi dodici mesi e Draghi deve fare come Ciampi trent’anni fa. Tutti insieme: partiti, associazionismo, sindacati, categorie e imprese. La situazione è molto piu seria di come viene raccontata”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Quanto al M5S “vedere questi ex idealisti tenere un Paese fermo per le loro ansie personali è indecente. Draghi che sta al telefono durante la visita al Prado nel summit Nato ispira un sentimento di umano solidarietà: poveretto”. Conte, invece, “semplicemente, non è. Se esce dal Governo il Movimento finisce a Di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Rischia il Paese, non il. Abbiamo inflazione, guerra, siccità, crisi energetica, carenza di materie prime e problemi legati al cibo.unperper i prossimi dodici mesi e Draghi deve fare come Ciampi trent’anni fa. Tutti insieme: partiti, associazionismo, sindacati, categorie e imprese. La situazione è molto piu seria di come viene raccontata”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo. Quanto al M5S “vedere questi ex idealisti tenere un Paese fermo per le loro ansie personali è indecente. Draghi che sta al telefono durante la visita al Prado nel summit Nato ispira un sentimento di umano solidarietà: poveretto”. Conte, invece, “semplicemente, non è. Se esce dalil Movimento finisce a Di ...

