Ernest Hemingway, lo scrittore dell' "iceberg" (Di sabato 2 luglio 2022) Il 2 Luglio 1961 morì Ernest Miller Hemingway, un famoso scrittore e giornalista americano. In uno dei suoi libri più noti dal titolo "Festa Mobile" parlò della "Generazione perduta", un insieme di artisti americani giunti a Parigi negli anni Venti. Egli stesso fu uno di questi. Sentimentalmente parlando ebbe una vita molto movimentata: si sposò quattro volte ed ebbe svariate relazioni. La fama, che lo portò a divenire una sorta di guru per le generazioni letterarie future, lo raggiunse già quando era in vita. Hemingway ricevette il Premio Pulitzer nel 1953 e il premio Nobel per la letteratura nel 1954. Quando creava Hemingway appuntava su un cartone posto sul muro quante parole aveva scritto nella giornata. La sua media era tra le 450 e le 512.

