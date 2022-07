Due persone sono rimaste ustionate in un incendio a Roma (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Fiamme sabato alle 7.50 in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via della Stazione Vecchia, a Ostia. Nel rogo due persone sono rimaste lievemente ustionate. Sul posto i vigili del fuoco che hanno salvato i due condomini assicurandoli alle cure del 118. Altre 13 persone sono state temporaneamente evacuate a causa del fumo e del calore sviluppato. Acea ed Italgas presenti sul posto per le loro competenze. Leggi su agi (Di sabato 2 luglio 2022) AGI - Fiamme sabato alle 7.50 in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via della Stazione Vecchia, a Ostia. Nel rogo duelievemente. Sul posto i vigili del fuoco che hanno salvato i due condomini assicurandoli alle cure del 118. Altre 13state temporaneamente evacuate a causa del fumo e del calore sviluppato. Acea ed Italgas presenti sul posto per le loro competenze.

