(Di sabato 2 luglio 2022) Lorenzo Comino al Grade 5 di Doboj e Matteo Sciahbasi al Grade 5 di Paola (dove invece si è arresa Cecilia Manitto) hanno conquistato nella giornata di sabato i loro primi titoli ITFin carriera, in attesa che gli altri portacolori in gara scendano in campo per provare a raggiungere lo stesso risultato

FINOfficial_ : #finabudapest2022 Doppietta da sogno. Paltrinieri sale sul tetto del mondo fregiandosi anche del titolo iridato pi… - Queenatletica : DOPPIETTA AZZURRA NELLA 4X100! Gli uomini battono i formidabili turchi con Guliyev-Harvey sotto i 39 (foto sopra).… - NotizieTg : Nuoto, Mondiali: Paltrinieri oro 10km 14.23 Splendida doppietta azzurra ai Mondiali di nuoto a Budapest.Gregorio… - riky51093 : RT @FINOfficial_: #finabudapest2022 Doppietta da sogno. Paltrinieri sale sul tetto del mondo fregiandosi anche del titolo iridato più impo… - flazia24 : RT @giomalago: La #MotoGp parla italiano: vittoria da campione di @PeccoBagnaia davanti a @Marco12_B, al suo primo podio nella classe regin… -

Settima l'altrain gara Rebecca Lonedo (1h15'49').... anche del titolo iridato più importante nel fondo come mai nella storiaal maschile, ... Unada sogno come mai nella storia della disciplina. Schiantati tutti i favoriti della vigilia: ... Doppietta azzurra nelle finali Junior Ottime notizie dalle batterie odierne per quanto riguarda il nuoto dei Giochi del Mediterraneo 2022, rassegna in fase di svolgimento ad Orano, in Algeria. I nostri alfieri, infatti, hanno brillato nel ...Giovanna chiude con 1h 13’47”, Giulia domina nello strappo (83kg) e nello slancio (97kg). Dalla nostra inviata Chiara Soldi @thatsamoney_. Una mattinata d’oro per l’Italia. Epis — Una cavalcata trionf ...