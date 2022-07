Cremlino, l'Occidente la smetta con la sua retorica aggressiva (Di sabato 2 luglio 2022) Il Cremlino ha espresso la speranza che "una volontà ed una ragione politica di qualche tipo" prevalgano nell'Occidente che sta imponendo sempre più restrizioni alla Russia. "Ci auguriamo che, alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) Ilha espresso la speranza che "una volontà ed una ragione politica di qualche tipo" prevalgano nell'che sta imponendo sempre più restrizioni alla Russia. "Ci auguriamo che, alla ...

Pubblicità

daniel_sempere1 : ?? NON SIA MAI? Il Cremlino valuta la possibilità di una guerra 'tutti contro tutti' se non si troveranno accordi di… - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: COME I '#PUTIN D'OCCIDENTE' CI PIEGANO ALL'OBBEDIENZA E AL CONFORMISMO Roba da far quasi impallidire il capo del #Cre… - Pierrett18Marie : RT @ChiodiDonatella: COME I '#PUTIN D'OCCIDENTE' CI PIEGANO ALL'OBBEDIENZA E AL CONFORMISMO Roba da far quasi impallidire il capo del #Cre… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: COME I '#PUTIN D'OCCIDENTE' CI PIEGANO ALL'OBBEDIENZA E AL CONFORMISMO Roba da far quasi impallidire il capo del #Cre… - marco_disca : RT @ChiodiDonatella: COME I '#PUTIN D'OCCIDENTE' CI PIEGANO ALL'OBBEDIENZA E AL CONFORMISMO Roba da far quasi impallidire il capo del #Cre… -