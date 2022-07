Coppola, 'giustizia sconfitta, non so se mi costituirò' (Di sabato 2 luglio 2022) "La giustizia ieri è stata sconfitta, come spesso accade negli ultimi anni": Danilo Coppola, immobiliarista romano latitante in Svizzera, commenta così sui social la sentenza della Cassazione che ieri ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) "Laieri è stata, come spesso accade negli ultimi anni": Danilo, immobiliarista romano latitante in Svizzera, commenta così sui social la sentenza della Cassazione che ieri ...

Pubblicità

serenel14278447 : Coppola, 'giustizia sconfitta, non so se mi costituirò' - iconanews : Coppola, 'giustizia sconfitta, non so se mi costituirò' - rtl1025 : ??? 'La #giustizia ieri è stata sconfitta, come spesso accade negli ultimi anni': Danilo #Coppola, immobiliarista ro… - olgaottini : @coppola_amalia Finalmente un articolo che le rende giustizia. ?? -