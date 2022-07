(Di sabato 2 luglio 2022) Nicolasè un nuovo giocatore del. Ilclasse 1989 approda in Sardegna dopo una stagione opaca al Bologna, in cui non ha trovato molto spazio.importante per la categoria per i rossoblù, che potranno contare su un giocatore dalla grande esperienza e dalle spiccate doti offensive. Per lui unal. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Cagliari, colpo #Viola: contratto fino al 2024 per il centrocampista - infoitsport : Calciomercato Torino, Juric spera nel doppio colpo: pronti due top dal Cagliari! - ilpodsport : #Calciomercato Cagliari, ufficiale il primo colpo: Di Pardo dalla Juve #ilpodsport - ArenaSportiva1 : ?? UFFICIALE: Colpo numero 3 del Monza, arriva Andrea #Carboni dal #Cagliari, contratto fino al 2027. - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Altro colpo Monza: ufficiale Carboni dal Cagliari. Inter, Asllani in prestito con obbligo dall… -

... Redazione Sardegna Live Gli agenti della Squadra volante disono al lavoro per ... Dopo ilfallito si è recato presso l'ospedale Brotzu per farsi medicare, poi si è allontanato facendo ...Il terzino di 28 anni, mancino ex, Sturm Graz e Olympiacos, arriva di fatto da svincolato avendo concluso il suo rapporto con ildopo la retrocessione in Serie B. Per il greco firma ...ASCOLTA Viola Cagliari: il centrocampista ex Bologna sarà il secondo acquisto dei rossoblù in questa sessione di mercato Il Cagliari ha aperto le danze degli acquisti ingaggiando il centrocampista del ...L’imputato, secondo la Procura, ha ucciso il 52enne di origine sarda per vendicarsi della donna con la quale aveva avuto una relazione ...