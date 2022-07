Bielorussia annessa da Putin? Gli oppositori di Lukashenko | “Ci stanno occupando | versione soft di quanto potrebbe accadere in Ucraina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 luglio 2022) “La pressione politica e sociale senza precedenti da parte dell’Occidente sta accelerando il processo di unificazione tra Russia e”. Le parole del presidente Vladimir, pronunciate in occasione di una conferenza e riportate da Al Jazeera, evidenziano che l’annessione dellaessere una delle conseguenze del conflitto in. Minsk e Mosca sono legate da un Trattato di Unione, in vigore dal 1997, che dovrebbe facilitare la creazione di strutture politico-militari comuni in vista di una futura riunificazione. Il capo di Stato bielorusso Alexander, al potere dal 1994, ha mostrato un interesse a fasi alterne nei confronti dell’iniziativa, ma le cose sono cambiate a partire dal 2020, quando Mosca ha supportato Minsk nel reprimere le ...