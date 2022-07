Albergatore italiano ucciso a colpi di pistola in Messico (Di sabato 2 luglio 2022) Un uomo d'affari italiano, proprietario di un noto hotel nello Stato messicano meridionale del Chiapas, è stato ucciso a colpi di pistola venerdì nel comune di Palenque, dove viveva. Lo hanno ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 2 luglio 2022) Un uomo d'affari, proprietario di un noto hotel nello Stato messicano meridionale del Chiapas, è statodivenerdì nel comune di Palenque, dove viveva. Lo hanno ...

Pubblicità

zazoomblog : Raphael Tunesi albergatore italiano ucciso a colpi di pistola in Messico - #Raphael #Tunesi #albergatore - RMORPA : RT @ilmessaggeroit: Raphael Tunesi, albergatore italiano ucciso a colpi di pistola in #messico - martinezadvisor : RT @ilmessaggeroit: Raphael Tunesi, albergatore italiano ucciso a colpi di pistola in #messico - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Raphael Tunesi,un albergatore italiano,è stato ucciso in Messico. Con la moglie del luogo, era proprietario di un noto… - miryvazquezs : RT @ilmessaggeroit: Raphael Tunesi, albergatore italiano ucciso a colpi di pistola in #messico -