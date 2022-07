Aborto, Google cancella la localizzazione degli utenti nelle cliniche (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo giorni di silenzio sull’argomento, Google ha annunciato che i dati di localizzazione degli utenti saranno automaticamente cancellati se visitano una clinica dove viene praticato l’Aborto. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –> Google è stato accusato di non rispettare il GDPR nel processo di registrazione dell’account «Se i nostri sistemi identificano che una persona ha visitato una struttura (sensibile), rimuoviamo quelle voci dalla cronologia di localizzazione poco dopo la visita», ha dichiarato in un comunicato Jen Fitzpatrick, vicepresidente del gruppo californiano. La decisione arriva una settimana dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato il diritto federale all’interruzione ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo giorni di silenzio sull’argomento,ha annunciato che i dati disaranno automaticamenteti se visitano una clinica dove viene praticato l’. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi. LEGGI ANCHE –>è stato accusato di non rispettare il GDPR nel processo di registrazione dell’account «Se i nostri sistemi identificano che una persona ha visitato una struttura (sensibile), rimuoviamo quelle voci dalla cronologia dipoco dopo la visita», ha dichiarato in un comunicato Jen Fitzpatrick, vicepresidente del gruppo californiano. La decisione arriva una settimana dopo che la Corte SupremaStati Uniti ha annullato il diritto federale all’interruzione ...

Pubblicità

repubblica : Diritto all'aborto, in Usa Google impedirà la localizzazione delle donne che si recano in clinica per l'intervento - ilpost : Varie grandi aziende tra cui Disney, Netflix e Google pagheranno le spese di viaggio alle lavoratrici che vogliano… - antoniorosato72 : Diritto all'aborto, in Usa Google impedirà la localizzazione delle donne che si recano in clinica per l'intervento. - giornalettismo : Google ha annunciato che i dati di localizzazione degli utenti saranno automaticamente cancellati se visitano una c… - MichelaRoi : RT @repubblica: Diritto all'aborto, in Usa Google impedirà la localizzazione delle donne che si recano in clinica per l'intervento https://… -