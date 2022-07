Zennaro (Lega): “Priorità del Parlamento siano caro prezzi e caro carburanti” (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA – La Lega chiede lo stop dell’iter in Parlamento dei provvedimenti su Legalizzazione della cannabis e Ius scholae. “Ci sono problemi di stipendi troppo bassi e bollette troppo alte, la sinistra blocca il Parlamento con leggi che non hanno nessun senso storico, oltretutto la cittadinanza è una cosa seria e non si possono fare forzature di questo tipo a fine legislatura”, dichiara il deputato della Lega Antonio Zennaro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 luglio 2022) ROMA – Lachiede lo stop dell’iter indei provvedimenti sulizzazione della cannabis e Ius scholae. “Ci sono problemi di stipendi troppo bassi e bollette troppo alte, la sinistra blocca ilcon leggi che non hanno nessun senso storico, oltretutto la cittadinanza è una cosa seria e non si possono fare forzature di questo tipo a fine legislatura”, dichiara il deputato dellaAntonio. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Zennaro (Lega): 'Priorità del Parlamento siano caro prezzi e caro carburanti' - giuantvil : RT @zennaronews: Poste Italiane, Bagnai e Zennaro (Lega) chiedono installazione di nuovi ATM in sette piccoli comuni abruzzesi https://t.co… - CaloreGiacomo : RT @zennaronews: Poste Italiane, Bagnai e Zennaro (Lega) chiedono installazione di nuovi ATM in sette piccoli comuni abruzzesi https://t.co… - JohnMcN03 : RT @zennaronews: Poste Italiane, Bagnai e Zennaro (Lega) chiedono installazione di nuovi ATM in sette piccoli comuni abruzzesi https://t.co… - ElisaconlaL : RT @zennaronews: Poste Italiane, Bagnai e Zennaro (Lega) chiedono installazione di nuovi ATM in sette piccoli comuni abruzzesi https://t.co… -