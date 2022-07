Vola l’inflazione in Italia Secondo l’Istat a giugno ha segnato un +1 | 2% su base mensile e del +8% su base annua È il dato più alto dal 1986

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 luglio 2022)inle stime preliminari del, al’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell’1,2% sue dell’8,0% su(da +6,8% del mese precedente). Un livello che non si registrava da gennaio(quando fu pari a +8,2%). In un quadro di diffuse tensioni inflazionistiche, l’ulteriore accelerazione della crescita sutendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei beni energetici (la cui crescita passa da +42,6% di maggio a +48,7%) e in ...