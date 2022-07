UTILIZZI PRODOTTI MOZILLA ( BROWSER FIREFOX ) ? AGGIORNALI SUBITO PER EVITARE DI FORNIRE UN ACCESSO AL TUO DISPOSITIVO (Di venerdì 1 luglio 2022) UTILIZZI FIREFOX ? AGGIORNALO SUBITO PER EVITARE DI FORNIRE UN ACCESSO AL TUO DISPOSITIVO MOZILLA ha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per affrontare le vulnerabilità in FIREFOX, FIREFOX ESR e Thunderbird. Un utente malintenzionato potrebbe sfruttare alcune di queste vulnerabilità per assumere il controllo di un sistema interessato. CISA incoraggia gli utenti e gli amministratori a rivedere gli avvisi di sicurezza di MOZILLA per FIREFOX 102 , FIREFOX ESR 91.11 e Thunderbird 91.11 e 102 e ad applicare gli aggiornamenti necessari. AGGIORNARE IL BROWSER FIREFOX Per impostazione predefinita, FIREFOX si aggiorna ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 1 luglio 2022)? AGGIORNALOPERDIUNAL TUOha rilasciato aggiornamenti di sicurezza per affrontare le vulnerabilità inESR e Thunderbird. Un utente malintenzionato potrebbe sfruttare alcune di queste vulnerabilità per assumere il controllo di un sistema interessato. CISA incoraggia gli utenti e gli amministratori a rivedere gli avvisi di sicurezza diper102 ,ESR 91.11 e Thunderbird 91.11 e 102 e ad applicare gli aggiornamenti necessari. AGGIORNARE ILPer impostazione predefinita,si aggiorna ...

