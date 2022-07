Ultime Notizie Roma del 01-07-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in Ucraina in apertura almeno 19 persone sono state uccise a Odessa dopo che due missili russi nelle prime ore del giorno hanno colpito un condominio a più piani un centro ricreativo nella città portuale nelle prime ore di oggi lui delle vittime sono bambini mentre i feriti sono 30 dichiara il vice del capo dell’ufficio presidenziale ucraino in un po’ su telegram la tacca viene all’indomani del ritiro Russo dalla strada da Isola dei Serpenti nel Mar Nero che segna un importante successo per gli ucraini nel suo discorso serale di ieri il presidente zielinski ha dichiarato che la situazione nel donbass rimane estremamente difficile Infatti anche questa settimana sale l’incidenza che passa da 504 a 763 ...