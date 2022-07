(Di venerdì 1 luglio 2022) L’attaccante delhato ail suo contratto con i: ilAttraverso i propri canali ufficiali, ilha annunciato, anche un po’ a, il rinnovo di contratto di Mohamed. ? pic.twitter.com/3WAJeenEpy—FC (@LFC) July 1, 2022 IL– «IlFC è lieto di annunciare che Mohamedha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. L’attaccante, che è stato nominato Calciatore dell’anno FWA e Giocatore dell’anno PFA per il 2021-22 dopo aver aiutato la squadra di Jürgen Klopp a vincere una doppietta in coppa nazionale, ha affidato il suo futuro ai ...

DiMarzio : .@LFC | Ufficiale il rinnovo di contratto di @MoSalah: il comunicato del club

L'attaccante delSalah ha rinnovato a sorpresa il suo contratto con i Reds: il comunicato Attraverso i propri canali ufficiali, ilha annunciato, anche un po' a sorpresa, il rinnovo di contratto di Mohamed Salah. IL COMUNICATO - "IlFC è lieto di annunciare che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto ...Ila sostegno della comunità LGBT+. Lo ha annunciato lo stesso club attraverso un comunicatoapparso via social e sul sito Reds. La società inglese prenderà parte ad una serie di ... UFFICIALE Liverpool, Salah rinnova a sorpresa con i Reds: il comunicato Il Liverpool blinda Mohamed Salah. E’ ufficiale il rinnovo dell’egiziano, il cui contratto era in scadenza a giugno 2023. Non è stata comunicata la durata del nuovo accordo, ma si parla di “nuovo cont ...L'attaccante egiziano 'Mi sento alla grande, è un giorno felice per tutti' LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Dopo aver perso Manè, ceduto ...