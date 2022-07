Ucraina, Helsinki: “Guerra in Europa naturalmente una possibilità” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – La Guerra in Europa oltre l’Ucraina è “naturalmente” una possibilità. E’ l’allarme rilanciato dal ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, in un’intervista alla Cnn, che, alla domanda se Kiev possa vincere la Guerra contro la Russia, ha replicato: “Possono mantenere la situazione e, in questo senso, possono vincere questa battaglia. Penso che il loro morale sia alto, sono molto uniti”. Poi, tornando sulla rinuncia alla neutralità della Finlandia – che, insieme alla Svezia, si appresta a entrare nella Nato – Haavisto ha detto: “Penso che ci sia una nuova realtà. Penso veramente che l’architettura di sicurezza europea si sia rotta. C’è una nuova situazione, c’è una nuova forma di cortina di ferro tra la Russia e gli altri Paesi. E naturalmente è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Lainoltre l’è “” una. E’ l’allarme rilanciato dal ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, in un’intervista alla Cnn, che, alla domanda se Kiev possa vincere lacontro la Russia, ha replicato: “Possono mantenere la situazione e, in questo senso, possono vincere questa battaglia. Penso che il loro morale sia alto, sono molto uniti”. Poi, tornando sulla rinuncia alla neutralità della Finlandia – che, insieme alla Svezia, si appresta a entrare nella Nato – Haavisto ha detto: “Penso che ci sia una nuova realtà. Penso veramente che l’architettura di sicurezza europea si sia rotta. C’è una nuova situazione, c’è una nuova forma di cortina di ferro tra la Russia e gli altri Paesi. Eè ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Se venisse attaccata, la Finlandia è pronta a combattere. Lo ha assicurato il capo di Stato maggiore dell'esercito… - insideoverita : La #Finlandia era l’ultimo Paese “neutrale” al confine con la Russia. La guerra in Ucraina ha cambiato tutto, ma co… - LocalPage3 : Ucraina, Helsinki: 'Guerra in Europa naturalmente una possibilità' - telodogratis : Ucraina, Helsinki: “Guerra in Europa naturalmente una possibilità” - italiaserait : Ucraina, Helsinki: “Guerra in Europa naturalmente una possibilità” -

Così Svezia e Finlandia hanno tradito i curdi per entrare nella Nato Secondo il numero uno dell'Alleanza, l'ingresso - ancora non ufficiale - di Stoccolma e Helsinki ... Nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina L'Italia Ma legare la maggiore sicurezza degli alleati Nato ... Finlandia, sul fronte nord della Guerra fredda La Finlandia era l'ultimo Paese "neutrale" al confine con la Russia. La guerra in Ucraina ha cambiato tutto, ma come vive Helsinki la sua vicinanza con il gigante di Mosca Passato, presente e futuro si intrecciano in maniera inestricabile, fornendo un quadro ancora più complesso ... Adnkronos Ucraina, Helsinki: “Guerra in Europa naturalmente una possibilità” (Adnkronos) – La guerra in Europa oltre l’Ucraina è “naturalmente” una possibilità. E’ l’allarme rilanciato dal ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, in un’intervista alla Cnn, che, alla do ... Lezioni di resistenza (dall’Ucraina al Sudan) La Corte Suprema ha fatto un altro scherzetto all’America e al mondo, con un’altra «sentenza storica» che renderà più difficile la difesa dell’ambiente. La Russia ha regalato nuovo orrore ai civili uc ... Secondo il numero uno dell'Alleanza, l'ingresso - ancora non ufficiale - di Stoccolma e... Nuovo pacchetto di aiuti per l'L'Italia Ma legare la maggiore sicurezza degli alleati Nato ...La Finlandia era l'ultimo Paese "neutrale" al confine con la Russia. La guerra inha cambiato tutto, ma come vivela sua vicinanza con il gigante di Mosca Passato, presente e futuro si intrecciano in maniera inestricabile, fornendo un quadro ancora più complesso ... Ucraina, Helsinki: "Guerra in Europa naturalmente una possibilità" (Adnkronos) – La guerra in Europa oltre l’Ucraina è “naturalmente” una possibilità. E’ l’allarme rilanciato dal ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto, in un’intervista alla Cnn, che, alla do ...La Corte Suprema ha fatto un altro scherzetto all’America e al mondo, con un’altra «sentenza storica» che renderà più difficile la difesa dell’ambiente. La Russia ha regalato nuovo orrore ai civili uc ...