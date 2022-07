Ucraina: 17 morti in attacco missilistico a Odessa (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Almeno 17 persone sono state uccise dopo che due missili russi nelle prime ore del giorno hanno colpito un condominio a più piani e un centro ricreativo nella città portuale meridionale di Odessa nelle prime ore di venerdì. Lo riferiscono fonti ucraine. Le forze armate ucraine hanno emesso un avviso esortando i residenti a cercare riparo dopo che tre esplosioni e allarmi di raid aerei sono stati sentiti poco prima dell'una di notte, ora locale. Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - Almeno 17 persone sono state uccise dopo che due missili russi nelle prime ore del giorno hanno colpito un condominio a più piani e un centro ricreativo nella città portuale meridionale dinelle prime ore di venerdì. Lo riferiscono fonti ucraine. Le forze armate ucraine hanno emesso un avviso esortando i residenti a cercare riparo dopo che tre esplosioni e allarmi di raid aerei sono stati sentiti poco prima dell'una di notte, ora locale.

