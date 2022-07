Tiro con l’arco, Giochi del Mediterraneo 2022: Italia d’argento nella prova a squadre femminile, sconfitta beffarda in finale con la Turchia (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Italia si deve accontentare di una medaglia d’argento al termine della prova a squadre femminile di Tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso di svolgimento ad Orano (in Algeria). Un epilogo abbastanza beffardo per il terzetto azzurro, giunto davvero ad un soffio da un possibile shoot-off contro una Turchia capace di crescere progressivamente alla distanza nel corso della contesa. Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati hanno perso una grande chance soprattutto nella prima volée, non sfruttando il 50 delle avversarie e lasciando sul piatto due punti pesantissimi (49 il parziale delle azzurre). Il trio nostrano, giunto all’atto conclusivo dopo aver battuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) L’si deve accontentare di una medagliaal termine delladiconaidel, in corso di svolgimento ad Orano (in Algeria). Un epilogo abbastanza beffardo per il terzetto azzurro, giunto davvero ad un soffio da un possibile shoot-off contro unacapace di crescere progressivamente alla distanza nel corso della contesa. Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati hanno perso una grande chance soprattuttoprima volée, non sfruttando il 50 delle avversarie e lasciando sul piatto due punti pesantissimi (49 il parziale delle azzurre). Il trio nostrano, giunto all’atto conclusivo dopo aver battuto ...

