Siccità, la Lombardia invia la richiesta di stato di emergenza (Di venerdì 1 luglio 2022) La Lombardia ha inviato richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. "La situazione meteo idrologica del periodo novembre 2021/giugno 2022 - spiega il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Lahatodella dichiarazione dellodinazionale per la crisi idrica. "La situazione meteo idrologica del periodo novembre 2021/giugno 2022 - spiega il ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Siccità, Fontana: “Se non piove, si può andare avanti fino al 10 luglio. Oltre no”. L’allarme dell’Anbi: “Agricoltu… - AngeloCiocca : ??#Siccità. Si va verso la zona rossa in tutta Italia. In Lombardia scatta lo stato di emergenza fino al 30 settembre. Dicevamo? - fattoquotidiano : #Siccità: stato d’emergenza pure in Lombardia. Il ministro Patuanelli: “Tutta Italia sarà in zona rossa”. Fortuna c… - StefaniaVaselli : RT @LorellaPresotto: Fontana ha dichiarato lo stato di siccità nonostante in Lombardia ci siano 77 dighe e siano tutte piene. Miserabile. - stefano_gatto97 : RT @Tg1Rai: Cresce l'emergenza #siccità. Il presidente della Regione Lombardia Fontana ha dichiarato lo stato d'emergenza fino al 30 settem… -