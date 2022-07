Roma, sbanda con la moto sulla Tangenziale: ferito centauro, lunghe code (FOTO) (Di venerdì 1 luglio 2022) Brutto incidente questa mattina a Roma sulla Tangenziale Est, all’altezza dello svincolo con via Palmiro Togliatti. Un centauro ha perso il controllo della sua moto per ragioni ancora al vaglio, ed ha iniziato a sbandare. Il giovane è poi scivolato, andando a sbattere contro il guard rail posto sulla destra. Da una prima ricostruzione non sembrano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. L’uomo è stato portato in codice rosso dinamico al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Traffico in tilt Per consentire i soccorsi e i rilievi sono state chiuse due corsie e si transita solo sulla corsia di sorpasso. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Ci sono lunghe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Brutto incidente questa mattina aEst, all’altezza dello svincolo con via Palmiro Togliatti. Unha perso il controllo della suaper ragioni ancora al vaglio, ed ha iniziato are. Il giovane è poi scivolato, andando a sbattere contro il guard rail postodestra. Da una prima ricostruzione non sembrano coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. L’uomo è stato portato in codice rosso dinamico al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Traffico in tilt Per consentire i soccorsi e i rilievi sono state chiuse due corsie e si transita solocorsia di sorpasso. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Ci sono...

