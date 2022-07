Pirlo versa 500mila euro di caparra per una villa, ma è sotto sequestro (Di venerdì 1 luglio 2022) Che beffa per Andrea Pirlo. Il tribunale civile di Lucca ha disposto il sequestro della proprietà di lusso in Versilia che l'ex calciatore stava per acquistare da un oligarca russo... Leggi su today (Di venerdì 1 luglio 2022) Che beffa per Andrea. Il tribunale civile di Lucca ha disposto ildella proprietà di lusso in Versilia che l'ex calciatore stava per acquistare da un oligarca russo...

Pubblicità

Corriere : Pirlo versa mezzo milione per villa a Forte dei Marmi. Ma è di un oligarca russo ed è sotto sequestro - corrierefirenze : In fumo un affare da 2.6 milioni #andreapirlo - romatoday : Pirlo versa 500mila euro di caparra per una villa, ma è sotto sequestro - PalermoToday : Pirlo versa 500mila euro di caparra per una villa, ma è sotto sequestro - ParliamoDiNews : Pirlo, villa a Forte dei Marmi: versa la caparra di 500mila euro ma finisce sotto sequestro #pirlo #villa #forte… -