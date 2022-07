Operaio morto a Roma | la Procura indaga

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 luglio 2022) . I sindacati: “Scia di sangue va fermata”. E’ caduto da due metri di altezza e per lui non c’è stato nulla da fare. Carmine Marasco,di 48 anni, èsul colpo. Una tragedia, solo l’ultima in ordine di tempo, sul posto di lavoro. È quanto successo nella mattinata di giovedì in via Boncompagni, strada a poca distanza dalla centralissima via Veneto. I segretari Generali della Fillea Cgil-Filca Cisl-Feneal Uil diBenedetto Truppa, Nicola Capobianco e Agostino Calcagno lanciano l’allarme: “Basta proclami, serve operare concretamente per creare le massime condizioni di sicurezza possibili sui luoghi di lavoro” L’, in base a quanto ricostruito dalla polizia che, è precipitato da un ponteggio in un cantiere dove si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione di un immobile. Per ...