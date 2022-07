“Non vogliamo entrare nell’Ue fra decenni”, Zelensky accelera in parlamento. La Leyen: “Noi ci siamo” (Di venerdì 1 luglio 2022) Una giornata storica oggi a Kiev quando, insieme ad un messaggio ai deputati locali, giunto appositamente dalla Commissione Ue, sulla facciata esterna ed all’interno della ‘Verkhovna Rada’ (il parlamento ucraino), è stata issata la bandiera europea. Una cerimonia toccante, rispetto alla quale il presidente Zelensky ha scritto su Telegram che “L’Ucraina non vuole entrare nell’Ue fra decenni, e per questo deve svolgere i suoi compiti in modo perfetto“. Zelensky: “Con il parlamento una dichiarazione congiunta come segnale di unità, a sottolineare la nostra determinazione” Quindi, ricordando la richiesta di adesione dell’Ucraina, che venne firmata 5 giorni dopo quel tragico 24 febbraio (giorno dell’invasione russa), il presidente ucraino ha aggiunto che “Oggi, con il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) Una giornata storica oggi a Kiev quando, insieme ad un messaggio ai deputati locali, giunto appositamente dalla Commissione Ue, sulla facciata esterna ed all’interno della ‘Verkhovna Rada’ (ilucraino), è stata issata la bandiera europea. Una cerimonia toccante, rispetto alla quale il presidenteha scritto su Telegram che “L’Ucraina non vuolefra, e per questo deve svolgere i suoi compiti in modo perfetto“.: “Con iluna dichiarazione congiunta come segnale di unità, a sottolineare la nostra determinazione” Quindi, ricordando la richiesta di adesione dell’Ucraina, che venne firmata 5 giorni dopo quel tragico 24 febbraio (giorno dell’invasione russa), il presidente ucraino ha aggiunto che “Oggi, con il ...

