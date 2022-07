Negozianti aggrediti a Napoli | “impotenti davanti alla sua furia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Eravamosua, se avesse avuto tra le mani un coltello, probabilmente non saremmo qui a parlarne”. Hanno ancora la paura negli occhi Antonio Scalera e Giovanni Nicolella, i dueieri mattina, verso le dieci, in via Caravaggio, a Fuorigrotta, da un extracomunitario di appena 22 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, Francesco Obi Ken, è stato arrestato dai carabinieri: è già noto alle forze dell’ordine ed è accusato di lesioni aggravate e danneggiamento. Prima di rivolgere la sua inspiegabile violenza il ragazzo, evidentemente in uno stato di alterazione psicofisica, già aveva preso di mira altri negozi, quella mattina (un barbiere, il tabaccaio, un pub, un bar e una ...