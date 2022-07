Napoli | segnale pro Coca Cola | sul sito scompare Pepsi

(Di venerdì 1 luglio 2022). Novità nel back-drop online partenopeo. Con l’inizio della nuova stagione ufficiale, che parte da oggi 1 luglio, ilha tolto quelli che sono gli sponsor con cui si è concluso il rapporto lavorativo. Rispetto a ieri, ultimo giorno della precedente annata, Floki non compare più tra i main sponsor enon compare più tra gli sponsor istituzionali. Motivo? Probabilmentesarà il nuovo sponsor degli azzurri, con Aurelio De Laurentiis che pare sia in piena trattativa con la grande azienda di bevanda analcoliche, leader nel proprio settore con milioni di prodotti venduti ogni giorno. All’ombra del Vesuvio se ne parla da alcuni giorni, l’ingresso ditra i nuovi sponsor potrebbe essere ...

Casale e Ostigard attendono un segnale dal Napoli COCA COLA-NAPOLI. Novità nel back-drop online partenopeo. Con l'inizio della nuova stagione ufficiale, che parte da oggi 1 luglio, il Napoli ha tolto quelli che sono gli sponsor con cui si è concluso ...Il Napoli sta cercando un quarto difensore centrale da mettere a disposizione di Luciano Spalletti: Ostigard e Casale nel mirino.