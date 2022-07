Michelle Hunziker dedica un brano sui social: le scuse sono per Tomaso Trussardi? (Di venerdì 1 luglio 2022) Michelle Hunziker non racconta nulla della sua vita privata anche se mostra un po’ di indizi ai follower, così il gossip fantastica. Michelle è in Sardegna con Giovanni Angiolini, felice tra romanticismo, mare, allenamenti, le storie per pubblicizzare i suoi cosmetici, poi arrivano gli attimi di malinconia, le riflessioni. C’è un po’ di tutto sul profilo social di Michelle Hunziker e arriva anche un brano. Sembra voglia dedicare la canzone scelta a qualcuno, così il gossip continua a fantasticare. Bellissima Michelle scatta un selfie, è in barca, indossa un costume nero e occhiali da sole, scrive: “Hello!” ma non sembra solo un semplice saluto. Non sorride e aggiunge il brano di Adele. Hello è struggente e forse non è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 1 luglio 2022)non racconta nulla della sua vita privata anche se mostra un po’ di indizi ai follower, così il gossip fantastica.è in Sardegna con Giovanni Angiolini, felice tra romanticismo, mare, allenamenti, le storie per pubblicizzare i suoi cosmetici, poi arrivano gli attimi di malinconia, le riflessioni. C’è un po’ di tutto sul profilodie arriva anche un. Sembra vogliare la canzone scelta a qualcuno, così il gossip continua a fantasticare. Bellissimascatta un selfie, è in barca, indossa un costume nero e occhiali da sole, scrive: “Hello!” ma non sembra solo un semplice saluto. Non sorride e aggiunge ildi Adele. Hello è struggente e forse non è ...

