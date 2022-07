Metaverso sempre più cool per giochi e immobiliare (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Stando al nuovo report di Chainalysis, il settore del real estate e quello del gaming continuano la loro avanzata nel Metaverso, soprattutto grazie a NFT e Virtual Reality (VR). Da registrare, tra gli esempi citati, la straordinaria partecipazione al concerto di Fortnite di Travis Scott (27 milioni di presenze); il contratto di locazione di una proprietà virtuale della durata di un anno siglato da JP Morgan; l’inaugurazione di una galleria d’arte NFT vaticana. Da settembre 2019 a marzo 2022, inoltre, i prezzi degli immobili virtuali basati su blockchain sono cresciuti dell’879%, a differenza di quelli “tradizionali” che, nel frattempo, sono cresciuti del 39%. Ma il gaming non è da meno: infatti, dal 2017 al 2021, le entrate dei giochi VR hanno avuto un tasso di crescita annuale composto del 28,5%. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Stando al nuovo report di Chainalysis, il settore del real estate e quello del gaming continuano la loro avanzata nel, soprattutto grazie a NFT e Virtual Reality (VR). Da registrare, tra gli esempi citati, la straordinaria partecipazione al concerto di Fortnite di Travis Scott (27 milioni di presenze); il contratto di locazione di una proprietà virtuale della durata di un anno siglato da JP Morgan; l’inaugurazione di una galleria d’arte NFT vaticana. Da settembre 2019 a marzo 2022, inoltre, i prezzi degli immobili virtuali basati su blockchain sono cresciuti dell’879%, a differenza di quelli “tradizionali” che, nel frattempo, sono cresciuti del 39%. Ma il gaming non è da meno: infatti, dal 2017 al 2021, le entrate deiVR hanno avuto un tasso di crescita annuale composto del 28,5%. L'articolo proviene da Sbircia la ...

