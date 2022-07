Mercato auto Italia, l’emorragia non si ferma. A giugno immatricolazioni a -15% (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo i numeri diffusi dal Ministero dei Trasporti, il Mercato dell’auto Italiano a giugno ha registrato, con 127.209 nuove immatricolazioni, un passivo del 15%: l’ennesimo, dopo mesi di rosso ininterrotto. Un dato che chiude i primi sei mesi dell’anno con 684.228 auto immatricolate, circa duecentomila in meno del primo semestre 2021: il calo da registrare, dunque, è del 22,7%. In un anno, se la matematica non è un’opinione, si è persa un’auto su cinque. Come se non bastasse, tenendo conto della stagionalità delle vendite e proiettando questi numeri sull’intero 2022, le immatricolazioni totali a fine anno non supererebbero quota 1.179.703. Ovvero, secondo il Centro Studi Promotor, “un livello veramente disastroso e in linea con quelli registrati alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo i numeri diffusi dal Ministero dei Trasporti, ildell’no aha registrato, con 127.209 nuove, un passivo del 15%: l’ennesimo, dopo mesi di rosso ininterrotto. Un dato che chiude i primi sei mesi dell’anno con 684.228immatricolate, circa duecentomila in meno del primo semestre 2021: il calo da registrare, dunque, è del 22,7%. In un anno, se la matematica non è un’opinione, si è persa un’su cinque. Come se non bastasse, tenendo conto della stagionalità delle vendite e proiettando questi numeri sull’intero 2022, letotali a fine anno non supererebbero quota 1.179.703. Ovvero, secondo il Centro Studi Promotor, “un livello veramente disastroso e in linea con quelli registrati alla ...

Pubblicità

ansaeuropa : Nell'intesa raggiunta nella notte sul pacchetto #FitFor55, i ministri Ue dell'ambiente hanno dato il via libera all… - fattiamotore : Mercato auto Italia, l’emorragia non si ferma. A giugno immatricolazioni a -15% - MarcoScafati1 : Mercato auto Italia, l’emorragia non si ferma. A giugno immatricolazioni a -15% - ConfucioLone : @ilgiornale Come va il mercato dell'auto in Italia? - Motor1italia : ???? Gli incentivi auto 2022, già finiti per le auto a #benzina e #diesel, non sollevano il mercato che cede a giugno… -