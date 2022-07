LegaPro, la Covisoc boccia Campobasso e Teramo: i due club verso l’esclusione (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Teramo e Campobasso rischiano di non partecipare al prossimo campionato di LegaPro. La Covisoc, la commissione FIGC che giudica sulle richieste di iscrizione ai campionati ha bocciato la domanda d’iscrizione delle due società. Le uniche bocciate mentre l’anno scorso furono cinque, Teramo e Campobasso in questo momento sarebbero quindi escluse dal prossimo campionato di Serie C, il cui organico sarebbe così da completare attraverso i ripescaggi. Entrambe presenteranno ricorso per tentare di riaccedere alla stagione 2022/2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –rischiano di non partecipare al prossimo campionato di. La, la commissione FIGC che giudica sulle richieste di iscrizione ai campionati hato la domanda d’iscrizione delle due società. Le unichete mentre l’anno scorso furono cinque,in questo momento sarebbero quindi escluse dal prossimo campionato di Serie C, il cui organico sarebbe così da completare attrai ripescaggi. Entrambe presenteranno ricorso per tentare di riaccedere alla stagione 2022/2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

giornalemolise : #Calcio, Lega Pro, in attesa del semaforo verde, il #Campobasso opera sul #Mercato. Bontà si allontana dai rossoblu… - giornalemolise : #Calcio, Lega Pro, il #Campobasso lancia la seconda tornata per gli abbonamenti. De Angelis prosegue il lavoro sul… - giornalemolise : #Calcio, Lega Pro, in attesa dei pareri della #Covisoc, il #Campobasso sonda il #Mercato. Rossetti vicino al… - giornalemolise : #Calcio, Lega Pro, in attesa della Covisoc la società rossoblu rassicura sulle pratiche per l'iscrizione. -… - giornalemolise : #Calcio, Lega Pro, chiusura delle iscrizioni da domani tocca alla Covisoc. Campobasso tra conferme e mercato -… -