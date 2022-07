Lana è nostalgica | “Mi manca il wrestling…”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 1 luglio 2022)è stata una wrestler che ha militato per un corposo periodo in WWE. Moglie di Miro, conosciuto in quel di Stamford con il nome di Rusev, dopo il suo licenziamento non ha per il momento ripreso la strad del ring, concentrandosi prevalentemente ai suoi contenuti premium e alla vita da “influencer” su Instagram. Sui suoi canali ha fato sapere che leno le competizioni, si intravedono le sirene della AEW? Vi terremo aggiornati. Nostalgia, nostaligia canaglia… “Quanto miil wrestling, non c’è niente di meglio in tutto il mondo. E mitantissimo anche la mia ex collega Naomi!”.