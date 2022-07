Juventus | Vlahovic prende la numero 9 Chiesa la 7

(Di venerdì 1 luglio 2022) Larifà il look in attacco con due cambi di numeri non indifferenti. Dopo l’addio di Morata, Dusanavrà la maglia9. Unda “attaccante totale, un campione che è il presente della, ma guarda al futuro, con i suoi gol, la sua potenza, la sua gioventù. La maglia delladi Vlahovi? è il simbolo di chi, quando indossa i colori bianconeri, sbaraglia ogni tipo di avversario per arrivare alla vittoria, senza mai arrendersi” si legge sul sito bianconero. Federicoeredita la maglia7 del serbo che fu di Cristiano Ronaldo. SportFace.

Commenta per primo Addio DV7: ora si torna alle origini, a DV9 . Laha ufficializzato il cambio di maglia di Dusan, l'attaccante serbo eredita la maglia numero 9 lasciata libera da Alvaro Morata , confermando quelle che erano state le parole all'...La maglia delladiè il simbolo di chi, quando indossa i colori bianconeri, sbaraglia ogni tipo di avversario per arrivare alla vittoria, senza mai arrendersi" è il messaggio ...Cambio numero per Dusan Vlahovic nella prossima stagione. Il fenomeno serbo classe 2000 avrà la maglia numero nove. Lo comunica la società con un tweet, in cui si rivela: "From ...Juventus numeri maglia 2022 2023 – Inizia oggi ufficialmente la stagione sportiva 2022-2023 sulla quale si alza il sipario con l’apertura del calciomercato. In casa Juventus è ormai imminente l’arrivo ...