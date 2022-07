Hamilton neg***o? Sono certo di una cosa Verstappen | un clamoroso schiaffo a Lewis

(Di venerdì 1 luglio 2022) Finito nella bufera per le frasi razziste su(la parola “negretto”), ora Nelson Piquet rischia di essere bannato dal paddock di F1 per sempre. Chi a sorpresa l'ha criticato è anche il fidanzato di sua figlia, Kelly, ovvero Max, che però spera che il tricampeao non subisca una sanzione così pesante “Credo che l'espressione utilizzata, anche se valutata in contesti culturali diversi e in un lessico di parecchi anni fa, non sia unacorretta — ha detto l'olandese nel giovedì precedente al Gran Premio di Silverstone — Quanto accaduto servirà da lezione per evitare che vengano usate ancora queste espressioni, perché è molto offensivo. Posso però anche dire che ho passato un po' di tempo con Nelson, e sicuramente non è un razzista”.: “Ha sbagliato, ma ...

