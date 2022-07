(Di venerdì 1 luglio 2022) L'Italia della pallanuoto è inaidi Budapest: in una semivibrante e comgli azzurri hanno superato 11 - 10 una squadra come la, che fin qui aveva dimostrato ...

Pubblicità

roberto_rumiati : RT @Gazzetta_it: Grandissimo Settebello! E' in finale ai Mondiali, battuta la Grecia - Gazzetta_it : Grandissimo Settebello! E' in finale ai Mondiali, battuta la Grecia - Luigina__16 : RT @JuveVinciPerMe: Il settebello, campione del mondo, del grandissimo juventino Sandro Campagna demolisce i padroni di casa dell'Ungheria… - rada_maja : RT @JuveVinciPerMe: Il settebello, campione del mondo, del grandissimo juventino Sandro Campagna demolisce i padroni di casa dell'Ungheria… - ___Jm31 : RT @JuveVinciPerMe: Il settebello, campione del mondo, del grandissimo juventino Sandro Campagna demolisce i padroni di casa dell'Ungheria… -

Ilnell'ultimo atto, che vale l'oro, affronterà la vincente della seconda semifinale, che vedrà opposte Spagna e Croazia. Segue servizio completo Leggi i commenti Nuoto: tutte le notizie ...Giacomo Agostini alla rievocazione dei suoi esordi con la Morini 175Quando incontrò il ... Come lo vede Marc 'Lo stimo moltissimo, è untalento , ci ha fatto tanto divertire ...Massimo vantaggio (9-6) a 6’40” da giocare (segnano Presciutti ... con la quale ha vinto la Coppa delle Coppe e la Coppa Len. Con il Settebello ha giocato 409 partite ed è stato tra i protagonisti del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 L'Italia affronterà Spagna o Croazia nella Finale di domenica 3 luglio alle ore 20.00. SETTEBELLO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Grandissima Italia ...