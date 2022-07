"Grande Fratello Vip", Alfonso Signorini lancia un indizio sul primo concorrente (Di venerdì 1 luglio 2022) Mentre è partito il toto nomi per la prossima edizione del reality, il conduttore ha annunciato su 'Chi' Sonia Bruganelli come opinionista e sui social ha instillato curiosità sul nome di un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 luglio 2022) Mentre è partito il toto nomi per la prossima edizione del reality, il conduttore ha annunciato su 'Chi' Sonia Bruganelli come opinionista e sui social ha instillato curiosità sul nome di un ...

fabriziomico : Grande Fratello VIP 7 che parte con lo slogan 'Niente sarà più come prima' quando già il fatto che vadano in onda d… - Ivan__soli : Ogni volta che vedo una donna mettersi della crema penso a Masha del grande fratello.... So traumi - LuraghiRoberto : @Thot60840712 @aforista_l @marioadinolfi Scopri solo adesso che in Italia da anni ci sono 200 morti improvvise al g… - tony_coletta : RT @AlfonsoFuggetta: Ma come li scelgono? Sono gli scarti del grande fratello? - Coloriousparte6 : @Guaglia6 Se non va bene finisce nei pilastri di Milano 2 con i partecipanti delle prime edizioni del grande fratello -