Pubblicità

sportli26181512 : Genoa, sirene spagnole per Charpentier: Neppure il tempo di rimettere piede a Pegli che per Gabriel Charpentier pot… -

ItaSportPress

Commenta per primo Neppure il tempo di rimettere piede a Pegli che per Gabriel Charpentier potrebbe essere giunto già il momento di rifare le valigie. L'attaccante francese, di ritorno aldopo il prestito al Frosinone, è seguito da diversi club sia in Italia che all'estero. In particolare nelle ultime ore sulla punta 24enne sembra essersi orientato con un certo interesse il ...In alternativa, interesse per Nadiem Amiri del Bayer Leverkusen, reduce dal prestito al. Ore ... Ore 07:41 - Napoli: per Koulibaly,inglesi: il Chelsea chiama ( Valentino Della Casa - ... Genoa, sirene tedesche per un leader di Blessin: cosa succede Il Verona si muove sul mercato in uscita e cerca di piazzare Simeone, appena riscattato per poco più di dieci milioni. Su di lui c'è una compagine spagnola.Queste le sue prime parole riprese da vari media vicini al Genoa: “Sono molto carico e ho tanta voglia di dimostrare ancora.Cosa mi sento di dire ai tifosi che mi aspettano Al Genoa servono i golQue ...