È nato il bambino di Brian Austin Green e Sharna Burgess (Di venerdì 1 luglio 2022) L’attore di Beverly Hills, 90210, Brian Austin Green, e la ballerina professionista, Sharna Burgess, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme. È con un post condiviso su Instagram da entrambi i profili delle star che la coppia ha annunciato l’arrivo di Zane Walker Green, nato il 28 giugno 2022. A corredo del tenero scatto in bianco e nero del neonato, avvolto in una copertina e aggrappato al suo dito indice, Green ha scritto: “Zane Walker Green è nato il 28/06 alle 12.12“, completando la frase con due emoji di un cuore rosso. Burgess, che ha pubblicato la stessa foto, con la medesima didascalia, ha aggiunto: “Il mio cuore ora è per sempre fuori dal mio corpo“. ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 1 luglio 2022) L’attore di Beverly Hills, 90210,, e la ballerina professionista,, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme. È con un post condiviso su Instagram da entrambi i profili delle star che la coppia ha annunciato l’arrivo di Zane Walkeril 28 giugno 2022. A corredo del tenero scatto in bianco e nero del neo, avvolto in una copertina e aggrappato al suo dito indice,ha scritto: “Zane Walkeril 28/06 alle 12.12“, completando la frase con due emoji di un cuore rosso., che ha pubblicato la stessa foto, con la medesima didascalia, ha aggiunto: “Il mio cuore ora è per sempre fuori dal mio corpo“. ...

Pubblicità

lua_relatos : RT @kekkabarrese: Il bambino é nato riportando in vita Suhan e Cesur ha avuto il suo miracolo…??#braveandbeautiful #graziebraveandbeautiful… - TuminoMaurizio : @Storace dare la cittadinanza ad un bambino nato in Italia che ha completato un primi ciclo di studi...è un 'regalo… - VinzRaffa : @FratellidItalia 2 minuti, il primo di autodifesa lo abbuoniamo, di idiozie... Un bambino nato in Italia dici che t… - MargheritaCamp3 : RT @Simona45104788: Questo bambino/a non nato/a avrebbe potuto essere un compagno/a di scuola di quei bambini di cui parlate voi #sinistri.… - sauro59529780 : @HoaraBorselli Azz..non pensavo che un bambino nato o che ha studiato in italia, casomai è anche un po' scuro di pe… -