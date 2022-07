(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –dalall’. “Un episodio veramente molto particolare”, per non dire “eccezionale”, sul quale l’invito del virologo Fabrizio, che parla all’Adnkronos Salute, è di “non creare allarmismo”. L’episodio documentato di trasmissione è stato descritto da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, in Thailandia, su ‘Emerging Infectious Diseases’ e rilanciato da ‘Nature’. “Quella che si è verificata è una circostanza veramente particolare”, sottolinea il docente dell’Università Statale di Milano: “Una veterinaria che fa un prelievo aldi una famiglia umana di positivi” a Sars-CoV-2, “ilche le starnutisce addosso, lei che aveva solo la mascherina e non la visiera, e che dunque si infetta”. Quasi “un caso eccezionale”, che “non ...

Pubblicità

infoitsalute : Covid, Pregliasco: 'Contagio gatto-uomo eccezione' - ledicoladelsud : Covid, Pregliasco: “Contagio gatto-uomo eccezione” - fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'Contagio gatto-uomo eccezione': (Adnkronos) - 'Nessun allarmismo, su trasmissione uomo-animali… - italiaserait : Covid, Pregliasco: “Contagio gatto-uomo eccezione” - LocalPage3 : Covid, Pregliasco: 'Contagio gatto-uomo eccezione' -

Adnkronos

... cioè il periodo caldo nel quale si vive di più all'aperto", chiarisce Fabrizio, ... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche, dati settimanali: i ...Sbagliato pensare di lasciar correre il virus" Crescono i casi: in Italia siamo alla vigilia di una ondata estiva Come riconoscere i sintomi di Omicron 5 Fabrizio: "Omicron 5 è un'... Covid, Pregliasco: "Contagio gatto-uomo eccezione" (Adnkronos) – Covid dal gatto all’uomo. “Un episodio veramente molto particolare”, per non dire “eccezionale”, sul quale l’invito del virologo Fabrizio Pregliasco, che parla all’Adnkronos Salute, è di ...Covid in Italia. Nessuna regione a rischio basso. Sono infatti tredici, secondo i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss, le regioni classificate a rischio moderato ...