Pubblicità

smalinaqvi05 : Caspian sea littoral state summit - GDarkconrad : @MartinHanicinec VI Caspian Summit. -

ilmattino.it

Il desk utilizzato durante ilè talmente grande che un utente ha creato un fotomontaggio in cui il perimetro interno del tavolo si trasforma in una piscina dove all'interno c'è persino ...Queste paure si sono intensificate questa settimana dopo che ilPipeline Consortium, un ... Giovedì il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, al termine delstraordinario dell'... Caspian Summit 2022, l'intervento di Putin ispira i leader e... i meme The meeting, which discussed cooperation in the Caspian Sea, was held Wednesday at the Arkadag Hotel in Turkmenistan's capital of Ashgabat.Putin made special reference to the INSTC that connects India with Russia within the shortest possible time. He described the project, which is 7,200-kilometre-long, as a "transport artery from St ...