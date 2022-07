Bancarotta fraudolenta, la Cassazione conferma la condanna a 7 anni per l'immobiliarista Danilo Coppola (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta È stata confermata dalla Cassazione la condanna a sette anni di reclusione per Bancarotta fraudolenta a carico dell'immobiliarista romano Danilo Coppola , come stabilito dalla Corte di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 luglio 2022) commenta È statata dallalaa settedi reclusione pera carico dell'romano, come stabilito dalla Corte di ...

Pubblicità

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca La Cassazione conferma la condanna a 7 anni per Coppola Per bancarotta fraudolenta - fisco24_info : La Cassazione conferma la condanna a 7 anni per Coppola: Per bancarotta fraudolenta - MediasetTgcom24 : Bancarotta fraudolenta, la Cassazione conferma la condanna a 7 anni per l'immobiliarista Danilo Coppola… - Agenzia_Ansa : Confermata dalla Cassazione la condanna a sette anni di reclusione per bancarotta fraudolenta a carico dell'immobil… - rtl1025 : ?? E' stata confermata dalla #Cassazione la condanna a sette anni di reclusione per bancarotta fraudolenta a carico… -